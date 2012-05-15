На шахте в Горловке погиб один горняк, еще два пострадали
09:43, 15 мая 2012Энергетика
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В Горловке Донецкой области из-за внезапного выброса породы на шахте один горняк погиб, еще два пострадали.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17 час. 37 мин. 14 мая в г. Горловке на шахте им. А.И. Гаевого” ГП „Артемуголь”, на горизонте 975 м произошел внезапный выброс около 72 куб. м породы. В результате выброса один человек погиб и два госпитализированы в больницу с отравлением рудничным газом.
Всего в шахте работало 126 горняков, которые выведены на поверхность (на аварийном участке работало 8 человек).
Работы по добыче угля в шахте приостановлены.
К поисково-спасательным работам было привлечено 5 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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