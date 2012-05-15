Нефть дешевеет в ожидании данных по запасам в США и статистики из Европы

Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне прогнозов о росте запасов сырья на оптовых складах США, а также в ожидании данных по ВВП еврозоны за первый квартал текущего года, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА «Новости».

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.20 мск снизилась на 0,52 доллара, или на 0,55%, - до 94,26 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,54 доллара, или на 0,48%, - до 111,03 доллара за баррель.

Как считает большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти на американских складах выросли за неделю на 1,5 миллиона баррелей до 381 миллиона баррелей. Официальная статистика от министерства энергетики страны станет известна в среду, однако в случае, если она совпадет с прогнозами, стоимость сырья может сократиться еще более существенно - рост запасов окажется максимальным с 1990 года.

Во вторник инвесторы ожидают предварительных данных по ВВП еврозоны за первый квартал текущего года. Как ожидается, экономика 17 стран региона сократилась на 0,2% и в квартальном, и годовом выражении.

"Факторов, которые могли бы поддержать рынок нефти, пока нет. Думаю, самое пристальное внимание будет обращено на данные по запасам в США", - сказал агентству Bloomberg стратег Societe Generale по сырьевым товарам Джереми Фризен (Jeremy Friesen).

Кроме того, как добавляет главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), воздействие на настроения участников рынка оказывает ситуация в Греции, где продолжается политический кризис из-за неспособности политических сил прийти к консенсусу по составу нового кабинета министров.