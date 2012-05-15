Паспорт энергоэффективности здания может стать обязательным при строительстве

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины «Об энергетической эффективности жилых и общественных зданий» (№9683), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 231 из 322 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, наличие паспорта энергетической эффективности здания является обязательным при строительстве новых зданий, а также при капитальном ремонте, реконструкции, отчуждении или передаче в найм (аренду) существующих зданий.

Срок действия энергетического паспорта здания составляет 10 лет.

Данным законопроектом даются определения правовых, экономических и организационных принципов обеспечения энергетической эффективности жилых и общественных зданий, а также создание условий для сокращения потребления в них энергетических ресурсов.

В законопроекте, в частности, определяются: основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности зданий; органы, уполномоченные осуществлять государственное управление в этой сфере и их полномочия; организационно-правовые принципы паспортизации энергетической эффективности зданий; основные энергоэффективные мероприятия в зданиях; общие принципы профессиональной деятельности и информационного обеспечения в сфере энергетической эффективности зданий, права и обязанности владельцев (совладельцев) зданий.

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