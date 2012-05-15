Янукович: если Россия снизит цену на газ, то искать альтернативные поставки не надо

Москва. Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что в случае уменьшения цены на российский газ отпадет необходимость срочно искатьальтернативные источники поставок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Украинского государства после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня ситуация является такой, что Россия есть и остается нашим главным партнером, и нам нужно думать, как жить сегодня, завтра и послезавтра, поэтому переговоры переговорами – мы работаем с Туркменистаном, и Азербайджаном, потому что нас не устраивает цена на российский газ», - сказал В.Янукович.

«Как только мы получим нормальную цену, необходимости такой не будет. Пока сложилась ситуация, которая загоняет нас в такой тупик, я бы не сказал, что в глухой угол, но мы обязаны заниматься диверсификацией», - сказал В.Янукович.

По его словам, когда Украина будет иметь альтернативные источники поставок газа, можно будет выбирать из тех, кто даст лучшую цену.

Он отметил, что Украина не отказывается от сотрудничества с российскими партнерами, которые понимают, что «мы не имеем таких денег, чтобы платить за такой дорогой газ».

При этом В.Янукович отметил, что Россия заинтересована продавать больше газа Украине и, учитывая это интересы каждой из сторон, в какой-то из точек они будут совпадать.

«Когда это будет, мы увидим. Вчера были переговоры с “Газпромом”, и министр Бойко был здесь, сегодня они (министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер – УНИАН) не расстаются и ходят рядом как братья», - сказал В.Янукович и отметил, что переговоры с российской стороной продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Катар будут дружить назло России