ВР одобрила законопроект о коррекции ставок акциза на рынке нефтепродуктов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в подраздел 5 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины» (относительно коррекции ставок акцизного сбора) (№ 10379).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отмечено в объяснительной записке к законопроекту, целью принятия законопроекта является стабилизация цен на моторное горючее в розничной сети для потребителей, уменьшение влияния на социально-экономическое развитие Украины, повышение цен на нефть на мировых рынках, улучшение состояния нефтепродуктообеспечения потребностей отечественных потребителей, в том числе сельхозтоваропроизводителей в периоды проведения полевых работ.

Этот законопроект направлен на создание условий для стабилизации цен на моторное горючее в оптовом и розничном сегментах на рынке нефтепродуктов для потребностей отечественных потребителей.

Согласно законопроекту, до 31 декабря 2012 года, установлена корректирующая сумма к базовым ставкам акцизного налога на нефтепродукты.

Корректирующая сумма не может быть выше, чем 50% от ставки, и будет рассчитываться каждую декаду в зависимости от средней цены барреля нефти Brent (DTD), сложившейся на бирже ІСЕ за предыдущую декаду.