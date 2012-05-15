Янукович и Путин обсудили создание трехстороннего газового консорциума

Москва. Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович после переговоров со своим российским коллегой.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы остается», - сказал В.Янукович.

Он отметил, что Украина не в состоянии модернизировать свою ГТС самостоятельно и сохранить ее как эффективную систему, которая надежно будет поставлять газ в Европу.

«Мы на эту тему также поговорили – интерес сохраняется, но, безусловно, об этом нужно будет говорить тогда, когда мы будем иметь оценку», - заметил глава украинского государства.

Как сообщал УНИАН, победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС стала «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев). Компания должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, до 1 августа 2012 года.