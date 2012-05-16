Нефть дешевеет на данных Американского института нефти по запасам сырья

Мировые цены на нефть снижаются в среду на фоне опубликованных Американским институтом нефти (API) данных по запасам ресурса на оптовых складах США за неделю, а также известиях о новых парламентских выборах в Греции, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА «Новости».

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.45 мск снизилась на 1,39 доллара, или на 1,48%, - до 92,59 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,18 доллара, или на 1,05%, - до 111,06 доллара за баррель.

По данным API, запасы за неделю выросли сразу на 6,6 миллиона баррелей, в то время как запасы горючего сократились на 2,6 миллиона баррелей. Официальная статистика от министерства энергетики США будет опубликована позже в среду. Как ожидают аналитики, она продемонстрирует увеличение коммерческих запасов нефти на 1,8 миллиона баррелей.

"Есть серьезные опасения падения спроса. Рынок будет оставаться слабым ближайший месяц - до тех пор, пока не наступит хоть какая-то определенность относительно того, что происходит в мире. Большой проблемой является кризис в Греции", - считает гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), цитируемый агентством Bloomberg.

Президент Греции Карлос Папульяс и главы партий не смогли во вторник прийти к согласию по вопросу формирования коалиционного правительства, в связи с чем лидер страны назначит в среду так называемое "служебное" правительство будет управлять страной в течение месяца до проведения новых парламентских выборов.