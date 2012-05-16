"Черноморнефтегаз" ввел в эксплуатацию плавучую буровую установку «Петр Годованец»

Черноморское (АР Крым) Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» ввело в эксплуатацию Самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Петр Годованец», передает корреспондент УНИАН.

Как отметил на митинге по случаю ввода в эксплуатацию СПБУ председатель правление НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, новая СПБУ в начале июня уже станет на точку бурения на платформе Одесского газового месторождения на шельфе Черного моря.

«Мы надеемся, что, имея такое современное оборудование, Украина сможет занять лидирующие позиции по добыче углеводородов в Черноморском регионе. В скором будущем «Черноморнефтегаз» не только значительно ускорит разработку шельфа, но и будет предоставлять консультационную и техническую помощь другим странам, проводящим добычу в Черном море», - сказал Е.Бакулин.

Вместе с тем он отметил: «Можно с уверенность заявить, что вопреки всем возможным провокациям, призванным не допустить усиления позиций Украины в энергетической сфере, мы продолжим начатую работу по переоснащению своих добывающих мощностей».

Также Е.Бакулин сообщил, что при текущих ценах на природный газ в 425 долл. за тыс. куб. м уже первый миллиард кубометров, добытый с помощью этой новой буровой установки, компенсирует ее стоимость.

В свою очередь, председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Валерий Ясюк отметил, что к 2015 году компания сможет утроить добычу природного газа в украинском секторе шельфа Черного моря.

«Новое оборудование позволит уже в 2014 году полностью обеспечить крымских потребителей добытым на шельфе энергоресурсом. К 2015 году объем добычи на шельфе достигнет 3,2 млрд куб. м, а в «Черноморнефтегазе» будет создано не менее 1000 рабочих мест.

Планируется, что подача газа с Одесского месторождения на материк будет осуществлена уже в начале нового отопительного сезона – октябрь-ноябрь 2012 года.

Как сообщал УНИАН, СПБУ «Петр Годованец» прибыла на базу бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз» у крымского поселка Черноморское 10 мая. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент выявлено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».