"Нафтогаз" прогнозирует в 2012 году цену газа на уровне 440 долл.

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует среднегодовую цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Бакулин сегодня на базе бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз» в г. Черноморское (АР Крым), выступая на торжественном митинге по случаю ввода в эксплуатацию СПБУ «Петр Годованец».

«В этом году планируем закупить 27 млрд кубометров газа, среднегодовая цена на который составит 440 долл. за тыс. куб. м», - сказал он.

По словам председателя правления НАКа, за последние несколько лет цена на поставляемый в Украину газ увеличилась в три раза – с 179 долл. в 2008 году до 425 долл. в 2012 году.

«В среднем Украина платит за импортируемый природный газ около 1 млрд долл. каждый месяц. За год получается сумма, равная стоимости 28 таких буровых установок, как «Петр Годованец». Таким образом, при текущих ценах на природный газ в 425 долл. уже первый миллиард кубометров, добытый с помощью этой буровой, компенсирует ее стоимость», - добавил Е.Бакулин.

Напомним, сегодня "Черноморнефтегаз" ввел в эксплуатацию СПБУ "Петр Годованец".

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.

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