Keppel FELS намерена до июля завершить строительство второй буровой установки для Украины

Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующаяся на строительстве плавучих буровых установок, Keppel FELS (Сингапур) намерена до июля завершить строительство второй самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) для Украины.

Об этом в интервью УНИАН сказал исполнительный директор Keppel FELS Тонг Чонг Хеонг сегодня на базе бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз», где состоялся ввод в эксплуатацию СПБУ «Петр Годованец», которую построила компания Keppel FELS.

«В следующем месяце мы будем сдавать вторую установку и надеемся на новые заказы», - сказал он.

По его словам, СПБУ «Петр Годованец» оснащена самым современным оборудованием и в данный момент является самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе. Данная установка имеет наилучшие характеристики, как по глубине постановки (до 120 м), так и по глубине бурения (более 9100 м). Установка способна бурить 12 скважин с одной постановки. И по качеству бурения соответствует стандартам Американского нефтяного института.

Тонг Чонг Хеонг также сообщил, что СПБУ «Петр Годованец» - это первая установка, которую компания делала для Черноморского региона. По его словам, у компании имеется большой опыт по строительству установок данного типа (компания произвела более 30 таких установок).

Как отметил глава Keppel FELS, компания имеет также опыт строительства, как СПБУ, так и полупогружных плавучих буровых установок, для Азербайджана на Каспийском море. Сейчас компания ведет переговоры с азербайджанской компанией SOCAR на строительство полупогружной установки.

Кроме того, по словам Тонг Чонг Хеонга, компания недавно построила и передала две буровые установки, аналогичные СПБУ «Петр Годованец», для датской компании, стоимость которых составила по 500 млн долл. каждая.

Тонг Чонг Хеонг также отметил, что Keppel FELS в настоящее время изучает возможность проведения работ по сборке СПБУ на одном из судостроительных заводов Украины.

Как сообщал УНИАН, Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» ввело в эксплуатацию Самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Петр Годованец».

Как отметил сегодня, 16 мая, на митинге по случаю ввода в эксплуатацию СПБУ председатель правление НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, новая СПБУ в начале июня уже станет на точку бурения на платформе Одесского газового месторождения на шельфе Черного моря.

Председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Валерий Ясюк сообщил, что к 2015 году компания сможет утроить добычу природного газа в украинском секторе шельфа Черного моря.

«Новое оборудование позволит уже в 2014 году полностью обеспечить крымских потребителей добытым на шельфе энергоресурсом. К 2015 году объем добычи на шельфе достигнет 3,2 млрд куб. м, а в «Черноморнефтегазе» будет создано не менее 1000 рабочих мест.

Планируется, что подача газа с Одесского месторождения на материк будет осуществлена уже в начале нового отопительного сезона – октябрь-ноябрь 2012 года.

Напомним, СПБУ «Петр Годованец» прибыла на базу бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз» у крымского поселка Черноморское 10 мая. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент выявлено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».