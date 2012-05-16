«Нафтогаз»: новыми буровыми установками все больше интересуются

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отмечает увеличение предложений по совместному использованию новых буровых установок.

Об этом в интервью УНИАН сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин сегодня в пгт. Черноморское (АР Крым) на базе бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз».

«На сегодняшний день поступило сразу несколько предложений, по которым предлагают взять наши буровые установки в аренду, - как с турецкой стороны на Черном море, так и есть заказ на новую установку для ее работы на побережье Южной Африки», - сказал он.

При этом Е.Бакулин добавил, что, кроме того, в компанию поступают предложения по совместной работе по освоению шельфа Черного моря.

«Но мы прекрасно понимаем, что чем больше мы подтвердим запасы на шельфе Черного моря, и после показания реальной работы в ближайшем времени цена нашего шельфа начнет резко возрастать», - отметил Е.Бакулин. При этом он пояснил, что «если нам раньше предлагали проекты по совместным инвестициям, которые никак не отвечали национальным интересам, то сейчас ситуация начинает в корне меняться».

«Мы уже видим, что если мы и будем заключать договоры о совместной деятельности, то они обязательно будут в полной мере отвечать национальным интересам Украины и будут направлены на энергетическую независимость Украины», - добавил глава «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» ввело в эксплуатацию Самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Петр Годованец».

Как отметил сегодня, 16 мая, на митинге по случаю ввода в эксплуатацию СПБУ председатель правление НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, новая СПБУ в начале июня уже станет на точку бурения на платформе Одесского газового месторождения на шельфе Черного моря.

Председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Валерий Ясюк сообщил, что к 2015 году компания сможет утроить добычу природного газа в украинском секторе шельфа Черного моря.

«Новое оборудование позволит уже в 2014 году полностью обеспечить крымских потребителей добытым на шельфе энергоресурсом. К 2015 году объем добычи на шельфе достигнет 3,2 млрд куб. м, а в «Черноморнефтегазе» будет создано не менее 1000 рабочих мест.

Планируется, что подача газа с Одесского месторождения на материк будет осуществлена уже в начале нового отопительного сезона – октябрь-ноябрь 2012 года.

Напомним, СПБУ «Петр Годованец» прибыла на базу бурения и обустройства ГАО «Черноморнефтегаз» у крымского поселка Черноморское 10 мая. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент выявлено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».