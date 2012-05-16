Сhevron и Shell начнут промдобычу сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях в 2017 году

Компании Сhevron и Shell начнут промышленную добычу сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий сегодня на брифинге.

Он также сообщил, что разведочное бурение на Юзовской площади будет начато в 2013 году, а исследовательско-промышленная разработка (ИПР) - в 2015 году.

Соответствующие работы на Олесской площади планируется начать в 2014 и 2016 году, соответственно.

Э.Ставицкий также сообщил, что ежегодно промышленная добыча газа на обеих площадях в среднем может достигать 10-15 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

На участие в конкурсах подали заявки 5 транснациональных компаний.

В частности, на конкурс по Юзовской площади заявки подали три компании - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади - две компании - Сhevron и Eni.

Напомним, в феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Кабинета министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).