Конкурс на добычу газа на Скифском и Форосском участках будет объявлен до 30 мая

Конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по разведке и добыче природного газа на Скифском и Форосском участках шельфа Черного моря планируется объявить до 30 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий сообщил сегодня на брифинге.

«Проект постановления относительно Скифской и Форосской площадей подготовлен. Поэтому мы рассчитываем на то, что его утверждение (Кабмином – УНИАН) состоится до 30 мая», - сказал Э.Ставицкий.

Напомним, в феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Форосскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Кабинета министров, в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).

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