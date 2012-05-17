Нефть торгуется разнонаправленно на данных по запасам в США и статистике из Японии

Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в четверг на фоне еженедельных данных по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США, а также превзошедшей прогнозы аналитиков статистике по ВВП Японии за первый квартал текущего года, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА Новости.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.50 мск выросла на 0,41 доллара, или на 0,44%, - до 93,22 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,39 доллара, или на 0,36%, - до 109,36 доллара за баррель.

По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 11 мая, выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,6%, - до 381,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов на 1,8 миллиона баррелей.

Кроме того, с негативом были восприняты сообщения агентства Киодо о том, что власти США призвали партнеров по G8 быть готовыми к "распечатыванию"стратегических запасов нефти к июлю, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки сырья из Ирана.

В то же время, порадовали участников рынка макроэкономические новости из Японии. ВВП страны вырос на 1% в квартальном и на 4,1% в годовом выражении, оказавшись лучше прогнозов аналитиков в 0,9% и 3,5% соответственно. "Япония демонстрирует стабильное восстановление экономики, но я не исключаю, что такая динамика ВВП не сохранится в долгосрочной перспективе", - заявил агентству Bloomberg главный экономист Meiji Yasuda Life Insurance Co. в Токио Юичи Кодама (Yuichi Kodama).