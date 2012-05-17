Украина в январе-апреле увеличила экспорт электроэнергии на 53%

Украина в январе-апреле 2012 года увеличила экспорт электроэнергии на 52,6%, или 864,1 млн кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, – до 2507,7 млн кВт/ч, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в апреле т.г. Украина увеличила экспорт электроэнергии на 52,0%, или 232,8 млн кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. – до 680,4 млн кВт/ч.

В частности, в январе-апреле 2012 г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию составил 1068,0 млн кВт/ч, Словакию – 20,1 млн кВт/ч, Польшу – 275,9 млн кВт/ч, Молдову – 237,2 млн кВт/ч, Румынию – 55,5 млн кВт/ч, Беларусь – 851,0 млн кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2011 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 52,5%, или 2,215 млрд кВт/ч, по сравнению с 2010 годом, – до 6,433 млрд кВт/ч.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.