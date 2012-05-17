Плавающие акцизы негативно скажутся на стоимости топлива – эксперты

Закон об установлении плавающих акцизов на нефтепродукты не способен влиять на снижение стоимости топлива, а, наоборот, может спровоцировать его удорожание.

Такое мнение высказали эксперты нефтерынка, комментируя принятый Верховной Радой Украины закон об установлении плавающих акцизов на нефтепродукты.

Так, по мнению директора «Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, принятый закон может привести к удорожанию топлива. Поскольку при снижении цены нефти на рынках акциз на топливо, наоборот, будет повышаться (акциз повышается при цене нефти Brent (DTD) ниже 105 долл./барр.).

С.Куюн назвал принятый закон недостаточно проработанным. По его словам, снижения цен на нефтепродукты следует добиваться пересмотром налоговой политики, а именно – принятием решения о повышении налогов для нефтедобывающих компаний, поступления от которых и способны стать компенсаторами стоимости топлива в рознице.

В компании Shell полагают, что инициативы правительства по стабилизации цен на рынке нефтепродуктов должны быть взвешенными. В частности, директор по продажам сети АЗС Shell в Украине Дмитрий Рассказов считает, что изменение акциза эффективнее всего было бы привязать к котировкам Platts, как к основным элементам формульного ценообразования топлива.

В то же время, по его словам, привязка к мировым котировкам нефти не является оптимальным решением, из-за того, что цена импортируемого топлива может отличаться при одинаковой стоимости нефти.

Напомним, 15 мая Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон о введении плавающей ставки акцизного сбора на нефтепродукты.