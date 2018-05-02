Украина - "Газпрому": на тебе сошелся клином белый свет

«Газпрому» не дают покоя украинские буровые установки, Россия озабочена наращиванием добычи газа на украинском шельфе, «Газпром» не хочет терять Украину. Вот с такими заголовками в российских и украинских СМИ выходили публикации, посвященные доставке в Украину первой из двух буровых установок, приобретенных в прошлом году.

16 мая «Черноморнефтегаз» торжественно ввел в эксплуатацию первую плавучую буровую установку (СПБУ) «Петр Годованец». В этой связи предправления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин заявил, что «вопреки всем возможным провокациям, призванным не допустить усиления позиций Украины в энергетической сфере, мы продолжим начатую работу по переоснащению своих добывающих мощностей». Хотелось бы сказать, что наконец-то у нас слова не разошлись с делом, но сделать это мешает одно неприятное подозрение: похоже, что руководство нефтегазовой отрасли Украины страдает раздвоением личности. С одной стороны, нам говорят о борьбе за энергетическую независимость от «Газпрома», а с другой - приглашают этот же «Газпром» в ней поучаствовать. Именно так выглядит информация о том, что делегация «Нафтогаза» на переговорах в Москве 14 мая предложила в обмен на снижение цены газа привлечь российского монополиста к добыче сланцевого газа в Украине.

Глубокое бурение

На днях премьер-министр Украины Николай Азаров в очередной раз заявил, что через 3 года Украина увеличит добычу собственного газа на 25%. Если учесть, что сегодня мы добываем около 20 млрд куб. м в год, то понятно, что речь идет о плюс 5 млрд в год, из них за счет новых буровых установок на шельфе Черного моря «Черноморнефтегаз» ожидает уже в 2015 году получить дополнительно 3,2 млрд куб. м. Таким образом, ввод в эксплуатацию буровой установки «Петр Годованец» без преувеличения можно считать основой украинской стратегии импортозамещения в газовой отрасли. Комментируя введение в эксплуатацию буровой установки, глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин сообщил о том, что в компанию поступают предложения по совместной работе по освоению шельфа Черного моря.

«Но мы прекрасно понимаем, что чем больше мы подтвердим запасы на шельфе Черного моря, и после показания реальной работы в ближайшем времени цена нашего шельфа начнет резко возрастать», - отметил Е.Бакулин. При этом он пояснил, что «если нам раньше предлагали проекты по совместным инвестициям, которые никак не отвечали национальным интересам, то сейчас ситуация начинает в корне меняться».

«Мы уже видим, что если мы и будем заключать договоры о совместной деятельности, то они обязательно будут в полной мере отвечать национальным интересам Украины и будут направлены на энергетическую независимость Украины», - добавил глава «Нафтогаза».

Топ-менеджер «Нафтогаза» говорит о вполне понятных и логичных вещах, но только при одном условии - если Украина обеспечит равный доступ к проектам по освоению украинского шельфа для всех желающих. А вот тут возникают серьезные сомнения. Хотя недавний тендер на промдобычу сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях, выигранный компаниями Сhevron и Shell, говорит о способности украинских властей выстраивать понятные правила игры для зарубежных инвесторов, но печальный опыт показывает, что если «Газпром» чего-то действительно захочет, то украинские чиновники, как по волшебству, теряют способность отстаивать интересы государства.

Уже 11 мая, то есть через день после прибытия к украинским берегам платформы «Петр Годованец», «Газпром» выступил с предложением активизировать работу по созданию совместного предприятия с «Нафтогазом» для разработки структуры Палласа на украинском участке шельфа Черного моря. Вообще, в истории с буровыми установками россияне вели себя предельно цинично, сначала уговаривали Украину отказаться от односторонних проектов по добыче газа на шельфе, потом не пропускали через свои территориальные воды буровую установку, а как только она добралась до места, начали уламывать «Нафтогаз» создать СП, основой которого станут эти самые установки. И вот на этом фоне 14 мая в СМИ появляется «слив», со ссылкой на высокопоставленный источник в Минэнергоугля Украины о том, что делегация НАК “Нафтогаз Украины”, находящаяся в Москве, предлагает «Газпрому» в обмен на снижение цены газа до 250 долларов за 1 тыс. куб. м допустить Россию к разработке сланцевых месторождений в Украине. Кроме того, украинские переговорщики обещают в обмен на скидку выкупать весь российский газ, предусмотренный кабальным контрактом, подписанным Ю.Тимошенко в январе 2009 года. То есть не менее 33 млрд куб. м в год. Но каким же образом подобные предложения могут коррелироваться с декларациями о необходимости снижения зависимость от российского природного газа?

Театр для одного зрителя

Конечно, учитывая, что газовые переговоры с Москвой никогда не отличались прозрачностью, можно говорить о том, что не имея исчерпывающей информации, искать противоречия в позиции украинской делегации слишком самонадеянно. Однако независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут все таки считает это возможным.

«Если проанализировать все предыдущие заявления украинской стороны, сделанные в контексте переговоров о цене на российский газ, то можно прийти к неутешительному выводу — мы наблюдаем симуляцию бурной деятельности, при полном отсутствии реального желания добиться скидки. У нас по-прежнему нет стройной переговорной стратегии. Накануне очередного визита Президента Украины в Москву наши переговорщики изобретают все новые аргументы, которые почему-то не работают. В то время как аргументы европейских партнеров «Газпрома», таких как немецкий концерн RWE, прекрасно работают, позволяя им добиваться скидок на российский газ», - отмечает эксперт.

И с ним трудно не согласиться, ведь понятно, что Президент Украины Виктор Янукович в который уже раз за последние 2 года вернулся из Москвы фактически ни с чем, если не считать обещания Путина о новой встрече в середине июля.

В этой связи Александр Нарбут назвал действия украинских переговорщиков театром для одного зрителя, которым и является Президент Украины. «Этот зритель не очень требователен к игре актеров, что позволяет им продолжать имитировать переговорный процесс», - сказал эксперт.

Он не исключает, что в ответ на неубедительные просьбы Украины о снижении цены газа, Украине будет жестко предложено создать с «Газпромом» ряд СП, которые позволят россиянам контролировать все этажи украинского газового рынка. «В том числе это будет касаться и разработки Черноморского шельфа», - добавил А.Нарбут.

По его мнению, значительно большего эффекта Украина могла бы добиться, если бы четко продемонстрировала Европе, как будет функционировать принятое НКРЭ положение о равном доступе к украинским подземным хранилищам газа. Стоило бы рассказать европейцам о создании реверсных перемычек в украинской ГТС, которые бы позволили не только хранить европейский газ в украинских подземных хранилищах, но и реализовывать его на украинском рынке. Все это должно было бы делать руководство украинского газового сектора, если бы оно было действительно эффективным», - убежден Нарбут.

Но, как известно, с Европой у нас сегодня отношения становятся хуже день ото дня, и «Газпром» этим обязательно воспользуется.

«Газпром» в ожидании окончательной изоляции Украины

Но как бы то ни было, а появление в арсенале «Нафтогаза» плавучих буровых установок все же должно усилить позицию Украины в ее бесконечном споре о цене на российский газ. Вот только нестыковки в логических построениях украинских переговорщиков убрать и дело пойдет на лад.

Говоря о предложении привлечь «Газпром» к добыче сланцевого газа в Украине, директор энергетических программ центра Номос Михаил Гончар отметил, что это классический пример того, когда правая рука не ведает, что творит левая. «Кабмин говорит о снижении потребления газа, а представители «Нафтогаза» обещают выкупать все законтрактованные у россиян объемы. Здесь мы видим вопиющее противоречие, с точки зрения элементарной логики. Если поставлена задача сокращать зависимость от импортного газа за счет наращивания добычи внутри Украины, то очевидно, что ни в коем случае нельзя вовлекать субъекта, который и сформировал эту зависимость, в проекты благодаря которым эта зависимость может быть преодолена. Конечно же основной интерес «Газпрома», как поставщика, в том, чтобы сохранить за собой украинский газовый рынок, и ему абсолютно неинтересно вкладывать средства в развитие в Украине добычи газа альтернативными методами. Если «Газпром» и придет в такие проекты, то только с целью их консервации», - говорит М.Гончар.

Он считает, что у «Газпрома», как крупнейшего поставщика газа традиционной добычи, в принципе нет необходимости развивать альтернативные методы добычи газа. В общем, Президенту следовало бы жестко указать Кабмину в целом и «Нафтогазу» в частности, что попытки задобрить «Газпром», приглашая его в стратегически важные энергетические проекты, на сегодняшнем этапе категорически неприемлемы.

«Что касается предложения снизить цену в обмен на сохранение высоких объемов закупки российского газа, то тут просматривается исключительно забота о том, чтобы «Газпром» ничего не потерял. Выходит, что мы печемся о выручке российского монополиста, но в таком случае и «Нафтогаз» ничего не выиграет — если россияне снизят цену, а мы будем больше покупать, проблема где брать деньги на оплату газа все равно не исчезнет. В итоге «Нафтогаз» рано или поздно полностью утратит платежеспособность», - сказал М.Гончар.

Комментируя встречу президентов Украины и России, состоявшуюся 15 мая, эксперт отметил, что от нее изначально не стоило ожидать прогресса в газовых переговорах. «Россия сегодня пребывает в предвкушении охлаждения взаимоотношений между Украиной и Европейским Союзом. Вот когда ЕС окончательно отдалится от Киева в связи с делом Тимошенко, тогда Москва «протянет нам руку помощи», обосновывая это тем, что нельзя держать в изоляции огромную страну в центре Европы. Естественно, эта помощь будет оказываться на условиях российской стороны», - предположил М.Гончар.

Итак мы снова видим, что одна и та же картина повторяется из года в год — зимой переговорный процесс замедляется, весной украинская сторона пытается его активизировать, летом проходит несколько встреч на высшем уровне, но к началу отопительного сезона мы снова подходим с самой высокой ценой газа в Восточной Европе. Что же касается буровых установок, то будет очень обидно, если они в конце концов окажутся основным активом некоего СП, контролируемого «Газпромом», а именно к этому может привести отсутствие единой стратегии в газовых переговорах.

Петр Черных (УНИАН)