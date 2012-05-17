Добыча газа в Украине увеличилась на 0,2%, нефти – сократилась на 3,8%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-апреле увеличили добычу природного газа на 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 6,4 млрд куб. м, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению Госстата, в январе-апреле добыча нефти в Украине сократилась на 3,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 0,781 млн тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-апреле увеличилась на 9,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 328 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 4,9% – до 244 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 0,3%, по сравнению с 2010 годом, до 19,2 млрд куб. м. В 2011 году добыча нефти в Украине сократилась на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 2,424 млн тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2011 году сократилась на 7,0%, по сравнению с 2010 годом, до 874,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ПАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».