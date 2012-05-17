На участие в конкурсе «Нафтогаза» по проведению аудита подали заявки 4 компании

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» провела раскрытие предложений участников конкурса на закупку услуг по проведению аудита финансовой отчетности, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью компании.

Согласно сообщению, раскрытие предложений конкурсных торгов на закупку услуг по проведению аудита финансовой отчетности компании за 2011 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, состоялось 14 мая.

Согласно процедуре открытых торгов конкурсные предложения подали следующие компании: ЧАО «Делойт энд Туш ЮСК» (г. Киев; цена предложения 8,64 млн грн), ООО «Эрнст энд Ягн Аудиторские услуги» (г. Киев; цена предложения 9,95 млн грн), ООО «Грант Торнтон ЛЕГИС» (г. Киев, цена предложения 8,64 млн грн) и ООО «БДО» (г. Днепропетровск; цена предложения 8,25 млн грн).

Компания объявит победителя закупки услуг по проведению аудита финансовой отчетности после оценки предоставленных участниками предложений в определенные законодательством сроки.

Напомним, закупка услуг осуществляется по процедуре открытых торгов; объявление о запланированной закупке было обнародовано 5 апреля.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.