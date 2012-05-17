Азаров считает безальтернативными возможности Украины в транспортировке газа в Европу

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает безальтернативным использование возможностей Украины в транспортировке газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с членами Международного клуба парламентариев и экспертов ЕС – Украина.

"Мы обсуждали с немецким бизнесом возможности модернизации нашей газотранспортной системы. Для нас это очень важный вопрос, особенно в условиях, когда Россия хочет нас обойти. Северным маршрутом она уже нас обошла. Теперь у нее есть идея строительства южного обхода", - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что проект строительства газопровода "Южный поток" является абсолютно нерентабельным, неэкономичным и не окупится «в ближайшие лет 20». «Но он политически целесообразен. Построив два газопровода, Россия почему-то думает полностью избавиться от зависимости транзита через Украину. Никогда этого не будет, хотя бы только потому, что ни "Южный поток", ни "Северный поток" не обладают возможностями складирования газа", - отметил Н.Азаров.

Премьер пояснил, что только Украина обладает подземными газохранилищами, и их мощности колоссальны. «Мы можем обеспечить потребности Европы в случае аномальных температур. И мы это, кстати, делали в этом году: январь, февраль характеризовались низкими температурными режимами. России самой не хватало газа, но чтобы Европа не чувствовала нехватки газа, мы решили использовать запасы газа из своих подземных газохранилищ. Поэтому никакой альтернативы особенной ни "Южный", ни "Северный поток" не представляют»,- подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что Украина имеет возможность прокачивать газ на уровне 150 млрд кубических метров. По словам Н.Азарова, транспортировка газа через Украину – это самый надежный путь в Европу, и Украина готова обеспечить его надежную работу. А после модернизации Украина сможет прокачивать около 200 млрд кубических метров газа. «Модернизация – это проект исключительно выгодный и России, и Украине, и тем более Европейскому Союзу», - резюмировал Н.Азаров.

Напомним, Украина неоднократно заявляла о заинтересованности в создании трехстороннего консорциума для модернизации газотранспортной системы Украины с участием России и Европы.

15 мая в Москве президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы остается», - сказал В.Янукович.

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