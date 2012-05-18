Нефть дешевеет на негативных статданных из США

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов пятницы на неожиданно слабой макроэкономической статистике из США по индексу опережающих показателей за апрель и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии за май, сообщает РИА Новости.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 09.07 мск сократилась на 0,3 доллара, или на 0,32%, - до 92,26 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,21 доллара, или на 0,2%, - до 107,28 доллара за баррель.

По данным организации Conference Board, индекс опережающих экономических показателей снизился на 0,1% в прошлом месяце, хотя ожидался рост на ту же цифру.

Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии неожиданно упал в мае до минус 5,8 пункта с 8,5 пункта в апреле. Таким образом, негативная динамика зафиксирована впервые за последние восемь месяцев. При этом аналитики ожидали роста индикатора до 10 пунктов.

"Рынок все еще настроен сдержанно. Все обеспокоены ситуацией в Европе, а статистика из США пока не вносит ясности относительно положения дел в экономике страны", - считает гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), слова которого цитирует агентство Bloomberg.