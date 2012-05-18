Украина и Грузия договорились о сотрудничестве по поставкам сжиженного газа из Азербайджана

Украина и Грузия будут сотрудничать в вопросах поставок азербайджанского сжиженного газа на Украину через территорию Грузии.

Как сообщают РИА "Новости", об этом сказал первый вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе со ссылкой на договоренности, достигнутые в ходе заседания межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

По словам Г.Барамидзе, сотрудничество в данной сфере является стратегически важным для Грузии как транзитной страны.

"Не нужно лишний раз объяснять значение диверсификации энергетических потоков. Грузия очень заинтересована исполнять конструктивную роль в этой сфере и создавать условия для конкуренции в этой сфере", - подчеркнул Г.Барамидзе.

Он сообщил, что ключевыми направлениями определены сотрудничество двух стран в вопросах функционирования транспортного коридора "Викинг", который соединит Черное и Балтийское моря, совместное строительство новых гидроэнергогенерирующих мощностей на реках Грузии с возможностью организации экспорта электроэнергии в третьи страны, а также восстановление функционирования телекоммуникационного маршрута, соединяющего Поти с Варной (Болгария), "организации прямого информационного сообщения между Украиной и Грузией".

"Это не полный список тех проектов, над которыми мы в дальнейшем будем работать, но именно на этих направлениях было акцентировано внимание сторон в ходе комиссии", - сказал Г.Барамидзе.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины.

В сентябре 2011 г. компания SOCOIN (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

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