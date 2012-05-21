Нефть дорожает на фоне новостей из Китая

Мировые цены на нефть растут в понедельник на ожиданиях роста потребления ресурса в Китае и ускорения экономических темпов страны после заявлений премьер-министра Вэня Цзябао, сообщает РИА Новости.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 09.22 выросла на 0,43 доллара, или на 0,47%, - до 91,91 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,74 доллара, или на 0,69%, - до 107,88 доллара за баррель.

Как сообщила статистическая служба китайского таможенного ведомства, за январь-апрель 2012 года страна закупила 92,87 миллиона тонн нефти, что на 9,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Кроме того, было импортировано 86,55 миллиона тонн угля, что сразу на 70% больше, чем в первые четыре месяца 2011 года.

Порадовали участников рынка заявления китайского лидера, который объявил о намерении властей приложить усилия для стабильного экономического роста. "Апрельская макроэкономическая статистика стала тревожным звонком для Китая. Думаю, что власти пойдут на большие меры стимулирования экономики, роста кредитования и увеличат количество инфраструктурных проектов", - считает экономист Moodys Analytics Алистер Чэн, слова которого приводит агентство Bloomberg.