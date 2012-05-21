Суд перенес заседание по делу Тимошенко относительно ЕЭСУ

Киевский районный суд Харькова перенес на 25 июня заседание по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в 1995-1997 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение, заслушав ходатайство сторон, принял судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский.

Заседание начнется в 10.00 25 июня.

Как сообщал УНИАН, государственные обвинители по делу Ю.Тимошенко 19 апреля во время предварительного рассмотрения дела заявили, что экс-премьер обвиняется по трем пунктами: организация хищения бюджетных средств и покушение на хищение средств из госбюджета на сумму 25 млн грн; уклонение корпорации ЕЭСУ от уплаты налогов на общую сумму 4 млн грн; использование платежной карточки иностранной компании, со счета которой Ю.Тимошенко использовала почти 1 млн долларов на расчеты в дорогих гостиницах и ресторанах, не оплатив налогов из этой суммы.

28 апреля Киевский райсуд Харькова принял решение о перенесении на 21 мая рассмотрения по существу дела в отношении Ю.Тимошенко по деятельности корпорации ЕЭСУ. Сторона государственного обвинения требует от суда обеспечить личное присутствие Ю.Тимошенко на судебном процессе.

18 мая ГПУ заявила, что государственные обвинители по делу относительно деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины» 21 мая обратятся в суд с просьбой перенести заседание в связи с тем, что подсудимая Ю.Тимошенко находится в харьковской больнице, где проходит реабилитационный курс процедур.

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