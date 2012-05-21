Крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились в среднем на 2,8%

С 14 по 21 мая 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 1,4 – 4,4% (в среднем на 2,8%), сообщили УНИАН в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 14 по 21 мая 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 2,5%, или 300 грн/тонна, – до 11 620 грн/тонна;

на бензин А-92 – снизились на 1,4%, или 170 грн/тонна, – до 11 860 грн/тонна;

на бензин А-95 – снизились на 4,4%, или 590 грн/тонна, – до 12 750 грн/тонна;

на дизельное топливо – снизились на 2,7%, или 280 грн/тонна, – до 10 250 грн/тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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