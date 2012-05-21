Азаров хочет увеличить преференции для внедрения энергосберегающих технологий

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым увеличить преференции для серийного производства систем энергосбережения и внедрения их в различных секторах экономики и коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе посещения Института технической теплофизики НАН Украины.

«В законодательстве уже предоставлено достаточно много преференций в системе энергосбережения… Давайте подумаем, что можно еще и в административном плане сделать и что можно сделать в плане предоставления преференций", - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что необходимо также сокращать себестоимость соответствующего оборудования для ускорения внедрения его в промышленное производство.

«Надо ставить вопрос максимального удешевления внедрения этих разработок. Второе – это, конечно, серийное изготовление и серийное внедрение в наше жилищно-коммунальное хозяйство, в бюджетную сферу, промышленность», - сказал премьер.

Он отметил, что часто интересные научные разработки не внедряются из-за большой себестоимости при промышленном производстве.

«Вот, достаточно интересные были предложения по 24 областям, планы энергосбережения, которые позволят, например, сэкономить 4 млрд кубометров газа в год. Великолепно. Правда, затраты – 24 млрд. И это уже вызывает вопросы. Как только слышишь, что экономия 4 млрд, - сразу хочется немедленно этим делом заниматься. Как только слышишь, что 4 млрд - затраты, то, естественно, возникают вопросы, как дешевле это сделать», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития и Министерству энергетики и угольной промышленности создать единую государственную программу энергоэффективности, поскольку на сегодняшний день действующие отраслевые программы по энергоэффекривности не дают необходимого результата.