Бойко и Миллер опять поговорили о газе

Москва. Сегодня в Москве в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Украины в газовой сфере», - говорится в сообщении.

При этом других подробностей не приводится.

Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча Ю.Бойко и А.Миллера прошла в Москве 14 мая, накануне встречи Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина.

15 мая В.Янукович и В.Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы – остается», - сказал В.Янукович.

Победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской ГТС стала «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев). Компания должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, до 1 августа 2012 года.