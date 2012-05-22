Нефть дорожает в преддверии нового раунда переговоров по ядерной программе Ирана

Мировые цены на нефть растут в ожидании нового этапа переговоров по иранской ядерной программе, которые начнутся в Багдаде в среду, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 09.00 выросла на 0,07 доллара, или на 0,08% - до 92,64 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,07 доллара, или на 0,06%, - до 108,88 доллара за баррель.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность, США не поддержат ослабление санкций в отношении Ирана и отмену эмбарго на поставки нефти из этой страны до тех пор, пока не будет свернута ядерная программа. По их словам, американские власти "никуда не торопятся".

"Проблемы на Ближнем Востоке сохраняются, что поддерживает рост котировок. Думаю, нижний предел уже достигнут, поэтому цена (на нефть марки WTI - ред.) начнет возвращаться к отметке 100 долларов за баррель", - сказал в интервью агентству гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt).

В то же время, сдерживают рост цен на "черное золото" результаты опросов аналитиков, по мнению которых запасы сырья на складах США выросли за неделю на 1,5 миллиона баррелей, а горючего - на 0,5 миллиона баррелей. Позже во вторник свою статистику представит Американский институт нефти.