Четвертый энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после планового ремонта

22 мая в 02 час. 27 мин. энергоблок №4 Ривненской АЭС подключен к сети после проведения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, 22 мая на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

За прошедшие сутки, 21 мая, атомными станциями выработано 215,31 млн. кВт/ч электроэнергии.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 59-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта (ремонт первой системы безопасности).

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 30-е сутки капитального планового ремонта (ремонт третьей системы безопасности).

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 63-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 4 790 МВт, РАЭС – 1 490 – 1 960 МВт, ЮУАЭС – 950 МВт, ХАЭС – 1 915 МВт.

Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.