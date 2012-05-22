Строительство «Южного потока» начнется в декабре - «Газпром»

Москва. Реализация проекта «Южный поток» идет в соответствии с графиком, в декабре этого года начнется строительство.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам заседания совета директоров компании, где рассматривался вопрос о ходе реализации проекта «Южный поток».

«Участники заседания обсудили состояние работ по морскому и сухопутному участкам газопровода. Было подчеркнуто, что реализация проекта идет в соответствии с графиком, и в декабре 2012 года строительство «Южного потока» будет начато», - говорится в сообщении.

Правлению ОАО «Газпром» поручено продолжить совместно с иностранными партнерами реализацию плана мероприятий по обеспечению условий принятия окончательного инвестиционного решения для начала строительства морского участка газопровода «Южный поток».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

30 декабря 2011 года тогда глава правительства РФ Владимир Путин дал поручение «Газпрому» ускорить начало реализации проекта «Южный поток» и приступить к его строительству уже в 2012 году.

20 января 2012 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил подробный план мероприятий, позволяющий перейти на стадию строительства морского участка газопровода «Южный поток» в декабре 2012 года.

12 апреля 2012 г. было завершено вхождение иностранных партнеров ОАО «Газпром» в проектную компанию South Stream Transport AG.

Первые поставки газа по газопроводу запланированы на конец 2015 года.

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