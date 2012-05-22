ВР намерена внести изменения в законодательство о возобновляемых источниках энергии

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновляемых источников энергии» (№ 8455), внесенный Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 264 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается адаптация законодательства Украины к законодательству Евросоюза, в частности, Директиве Европейского парламента и Совета ЕС от 27 сентября 2001 года № 2001/77/ЕС (относительно гарантии происхождения электроэнергии) и приведение разрешительной системы в сфере возобновляемой энергетики в соответствие с Законом „О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности”.

Предлагается внесение изменений в Закон “Об альтернативных источниках энергии”, которыми предусмотрено, что организационное обеспечение деятельности в сфере возобновляемых источников энергии осуществляет специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива путем: подтверждения соответствия энергогенерирующих объектов объектам возобновляемой энергетики; разработка и утверждения правил расположения и присоединения объектов возобновляемой энергетики к соответствующим сетям.

Организационное обеспечение деятельности в сфере возобновляемых источников энергии предусматривает также, что производство, передача и поставки электрической, тепловой и механической энергии из возобновляемых источников, производство геотермальной энергии, размещение оборудования, которое использует солнечное излучение, ветер, волны морского прибоя, для создания объектов возобновляемой энергетики, строительство или возобновление объектов гидроэнергетики на малых реках, создание сетей для транспортировки к потребителям энергии, выработанной из возобновляемых источников, осуществляется при наличии заключения государственной экспертизы по энергосбережению.

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