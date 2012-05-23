Нефть дешевеет в ожидании переговоров Ирана и МАГАТЭ

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в среду на фоне ожидания участниками рынка нового раунда переговоров между МАГАТЭ и властями Ирана, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 09.15 упала на 0,55 доллара, или на 0,6% - до 91,30 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,45 доллара, или на 0,42%, - до 107,96 доллара за баррель.

По итогам переговоров ожидается подписание соглашения о проверках на атомных объектах страны. "Оно станет маленьким, но шагом вперед для сокращения потенциальных рисков", - считает главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), чей комментарий приводит агентство Bloomberg.

Кроме того, участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам нефти на оптовых складах США за неделю. Накануне Американский институт нефти опубликовал собственную статистику, согласно которой запасы выросли почти на полмиллиона баррелей до 47,4 миллиона баррелей. Такой показатель является максимальным с 2004 года. Аналитики ожидают, что данные министерства энергетики США продемонстрируют снижение запасов на 650 тысяч баррелей.

Падением котировок рынок отыгрывает ухудшение Всемирным банком прогноза по росту ВВП Китая. Как ожидается, экономика страны, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире, вырастет в текущем году на 8,2%. Ранее организация прогнозировала рост на 8,4%.