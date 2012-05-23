«Газпром» инвестирует 9 млрд евро в сухопутную часть «Южного потока» на территории России

Москва. «Газпром» намерен инвестировать 9 млрд евро в газопроводы на территории России, необходимые для подачи газа в газопровод «Южный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал начальник Департамента инвестиций и строительства «Газпрома» Ярослав Голко.

«Что касается строительства сухопутного участка на территории России, то предварительно мы делали оценки. Проводятся и прединвестиционные исследования и проекты выполняются. В целом, что касается строительства сухопутного участка на территории РФ, инвестиции будут составлять порядка 9 млрд. евро», - сказал Я.Голко.

По его словам, работы по строительству сухопутных участков, которые потребуются для подачи газа в "Южный поток", идут полным ходом.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — проект «Южный поток».

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG для реализации морского участка проекта. В соответствии с документом доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.

В III квартале 2011 года была завершена разработка Сводного технико-экономического обоснования «Южного потока», объединившего в себе ТЭО морского участка, а также ТЭО строительства национальных участков газопровода по территории стран Южной и Центральной Европы.

30 декабря 2011 года тогда глава правительства РФ Владимир Путин дал поручение «Газпрому» ускорить начало реализации проекта «Южный поток» и приступить к его строительству уже в 2012 году.

20 января 2012 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил подробный план мероприятий, позволяющий перейти на стадию строительства морского участка газопровода «Южный поток» в декабре 2012 года.

12 апреля 2012 г. было завершено вхождение иностранных партнеров ОАО «Газпром» в проектную компанию South Stream Transport AG.

Первые поставки газа по газопроводу запланированы на конец 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Строительство «Южного потока» начнется в декабре - «Газпром»

Акционеры «Южного потока» договорились сначала строить сухопутную ветку газопровода

Россия будет заинтересована в транзите через Украину и после ввода обходных газопроводов - Язев