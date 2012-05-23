Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников предлагает оставлять поступления от акциза на бензин в местных бюджетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Можно четко сразу при уплате акциза на топливо определить доли городов. Мы над этим работаем, чтобы деньги вообще не поступали в центральный бюджет, а сразу оставались», - сказал он.

По мнению Б. Колесникова, такое перераспределение налога в местные бюджеты будет справедливым.