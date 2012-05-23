«Нафтогаз» предложил «Газпрому» воспользоваться услугами украинских газохранилищ

НАК «Нафтогаз Украины» предложил российскому ОАО «Газпром» заключить дополнительное соглашение об использовании украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для обеспечения поставок российского газа в Европу.

«НАК «Нафтогаз Украины» предложила ОАО «Газпром» в случае необходимости воспользоваться услугами украинских газохранилищ для выполнения внешнеэкономических контрактов «Газпрома» и оформить соответствующее дополнительное соглашение», - говорится в сообщении пресс-служба Нафтогаза.

В сообщении также говорится, что в 2012 году закачка газа в ПХГ будет происходить исключительно в объемах, необходимых для обеспечения собственных нужд Украины. Об этом «Газпром» был уведомлен официальным письмом от 18 мая 2012 года.

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