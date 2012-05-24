Европа хочет знать стратегию Украины перед тем, как инвестировать в ГТС

Вена. Европа хочет знать стратегию развития газовой сферы Украины перед тем, как инвестировать в модернизацию украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Вене перед началом конференции “Восточное партнерство для роста” вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вильгельм Мольтерер.

“Мы обсуждали этот вопрос (участия в модернизации украинской ГТС – УНИАН) с комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером”, - сказал он.

“Но он хочет знать больше, чем просто о реабилитации ГТС, но и о долгосрочной стратегии Украины в развитии газовой сферы”, - добавил В.Мольтерер.

Он также отметил, что ЕИБ, в соответствии с Меморандумом 2009 года, является частью проекта по финансированию модернизации украинской газотранспортной системы. Вместе с тем В.Мольтерер сказал, что окончательного решения об участии в конкретных проектах модернизации ГТС пока нет.

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