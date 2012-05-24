Первая нитка «Северного потока» готова к максимальной загрузке - «Газпром»

Москва. Первая нитка газопровода «Северный поток» готова поставлять газ под максимальной загрузкой и поставлять 27,5 млрд куб. м газа в год.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», сегодня на «Северном потоке» успешно завершились испытания под максимальной загрузкой.

«Последние три дня первая нитка газопровода работала на полной загрузке, поставляя 75 млн куб. м газа в сутки, что соответствует проектной мощности 27,5 млрд куб. м в год. Испытания под нагрузкой проводятся в соответствии с отраслевыми стандартами для гарантии безопасности и надежности газопровода», - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания будут продолжаться еще в течение трех недель. В период их проведения газопровод «Северный поток» продолжает поставлять европейским партнерам газ в рамках подписанных контрактов.

«Испытания показали, что все системы работают штатно. Морской газопровод и наземная инфраструктура Единой системы газоснабжения России готовы обеспечить максимальный объем поставок газа по «Северному потоку» нашим европейским потребителям в предстоящий осенне-зимний период», - сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Справка УНИАН. «Северный поток» — длиной 1,2 тысячи километров уже поставляет российский газ в Германию. Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie и GDF Suez — по 9%.

Коммерческие поставки газа по первой нитке «Северного потока» начались 8 ноября 2011 года.

18 апреля досрочно завершилась укладка второй нитки газопровода «Северный поток». К концу 2012 года, по завершении пусконаладочных работ и заполнения техническим газом, нитка будет готова к началу поставок газа в Европу.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

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