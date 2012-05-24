Парламент принял закон о развитии производства и потребления биотоплива

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О развитии производства и потребления биологического топлива".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 247 народных депутатов из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

Государство обеспечивает развитие производства и потребления биотоплива путем реализации организационно-экономических мер по стимулированию производства и потребления биотоплива, определенных этим законом и другими законодательными актами.

Для осуществления экспортно-импортных операций видам биотоплива предоставляются коды УКТ ВЭД в порядке, определенном законодательством.

Производство биоэтанола на спиртных заводах, которые производят спирт этиловый, запрещено.

Запрещается хранение и промышленное использование спирта этилового на заводах по производству биоэтанола, кроме спирта этилового-сырца, что является сырьем для производства биоэтанола, в установленном законодательством порядке.

Государство путем реализации организационно-экономических мер, определенных законом, содействует производству дизельного биотоплива с содержанием этиловых или метиловых эфиров жирных кислот, полученных из растительных масел и животных жиров, в таких пропорциях к общему объему производства дизтоплива в Украине:

в 2012 году - не менее 2%;

в 2013 году - не менее 5,75%;

в 2014 году - не менее 10%;

в 2015 году - не менее 20%.

Также предусмотрено, что государство путем реализации организационно-экономических мер способствует производству смесевых бензинов и моторного топлива с содержанием биоэтанола в таких пропорциях к общему объему производства бензинов в Украине:

в 2012 году - не менее 2%;

в 2013 году - не менее 5,75%;

в 2014 году - не менее 15%;

в 2015 роци- не менее 20%.

В Киеве и городах с населением более 500 тысяч человеек, а также в рекреационных зонах местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления содействуют обеспечению работы транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания на биотопливе с учетом таких пропорций реализации биотоплива в общем объеме реализации традиционного топлива:

в 2012 году – 5%;

в 2013 году – 10%;

в 2014 году – 15%;

в 2015 году – 30%.

В связи с негативным влиянием метил-трэт-бутилового эфира для жизни, здоровья людей и окружающей среды производители бензинов в Украине уменьшают его применение, заменив на ЭТБЭ:

в 2012 году - на 10%;

в 2013 году - на 20%;

в 2014 году - на 50%;

в 2015 году - на 80%.

Производство биотоплива осуществляется в соответствии со стандартами, гармонизированными со стандартами Европейского Союза.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.