Нефть дешевеет на опасениях по поводу мирового спроса

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне обеспокоенности относительно того, что замедление экономического роста в Китае негативно отразится на спросе на сырье со стороны второго по величине в мире ее потребителя, сообщает РИА Новости.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.42 мск снизилась на 0,21 доллара, или на 0,23%, - до 90,45 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,36 доллара, или на 0,34%, - до 106,19 доллара за баррель.

Обеспокоенность у инвесторов вызвали слухи о том, что банки Китая впервые за последние 7 лет могут не выполнить планы по объемам кредитования на фоне сложной мировой экономической обстановки.

Кроме того, на настроения инвесторов продолжают влиять новости, связанные с ситуацией вокруг иранской ядерной программы. В частности, переговоры "шестерки"международных посредников и Тегерана завершились в столице Ирака в четверг. Всего за два дня было проведено четыре раунда переговоров.

Как заявила в четверг глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, на переговорах по иранской ядерной программе у сторон сохраняются "значительные разногласия", причём стороны согласны с необходимостью проведения дальнейшего обсуждения и достижения прогресса на переговорах, очередной раунд которых намечен на 18-19 июня в Москве.