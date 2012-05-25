Янукович подписал закон о коррекции ставок акциза на рынке нефтепродуктов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в подраздел 5 раздела XX Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно коррекции ставок акцизного налога".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Закон направлен на стабилизацию цен на моторное топливо в розничной сети для потребителей, уменьшение влияния на социально-экономическое развитие Украины повышения цен на нефть на мировых рынках, улучшение состояния обеспечения нефтепродуктами потребностей отечественных потребителей, в том числе сельхозтоваропроизводителей в периоды проведения полевых работ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в мае приняла Закон «О внесении изменений в подраздел 5 раздела ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины» (относительно коррекции ставок акцизного налога).