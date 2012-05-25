Шестой энергоблок Запорожской АЭС выведен в плановый средний ремонт

Сегодня, 25 мая, в 02 ч. 36 мин. блок № 6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы для проведения планового среднего ремонта.

Как сообщается в пресс-релизе, ремонтные работы продлятся до 15 июля 2012 года.

Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 21 %.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и почти 21% от общей выработки электроэнергии в стране. За время эксплуатации Запорожская АЭС выработала более 887 млрд кВт/ч электроэнергии.