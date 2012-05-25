В ходе визита в США Бойко проведет переговоры о закупке сжиженного газа

В ходе запланированного на следующей неделе визита в США, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко планирует обсудить вопрос закупки сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе сегодняшнего брифинга в Минэнергоугля.

По словам Ю.Бойко, учитывая, что в планах американского правительства увеличение экспорта газа, украинская делегация намерена провести переговоры относительно возможности закупки сжиженного газа в США. «Сегодня стоимость газа в Америке составляет около 80 долл. за 1 тыс. куб. м на хабе в Луизиане. Для нас это очень важно, а также важно провести конкретные и практические переговоры с американской стороной по вопросам закупки газа», - сказал министр.

Он также уточнил, что визит в США является плановым и будет посвящен подведению итогов работы украинско-американской энергетической комиссии за прошедший год.

Что касается переговоров с российской стороной по цене газа, то они, по словам Ю.Бойко, практически никогда не останавливаются. «Перед последним визитом Президента нашей страны в Россию у нас был раунд переговоров, который касался практических вопросов, по которым мы ищем решение. Я сразу сказал, что если бы эти вопросы могли быть решены легко, они были бы решены уже давно. Все обвинения оппозиции в том, что мы сдаем национальные интересы, мы отбрасываем, потому что если бы мы хотели это сделать, мы давно бы уже это сделали. Переговоры с Россией идут так долго именно потому, что мы занимаем позицию, которая является принципиальной для нашего Президента - нам от российских партнеров никаких подачек не нужно, нам нужны партнерские отношения. Мы будем работать столько, сколько нужно для того, чтобы отстоять наши национальные интересы и интересы нашей экономики», - подытожил Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в центральном офисе ОАО «Газпром» в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

Предыдущая встреча Ю.Бойко и А.Миллера прошла в Москве 14 мая, накануне встречи Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина.

15 мая В.Янукович и В.Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

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