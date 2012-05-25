Британская ВР отказалась от проекта Набукко

Британская нефтегазовая компания BP болеше не рассматривает газопроводный проект Набукко как способ доставки азербайджанского газа в Европу, считая проект экономически нецелесообразным, сообщило в пятницу агентство Reuters.

ВР, которая совместно с государственной нефтяной компанией Азербайджана ГНКАР и норвежской Statoil разрабатывает вторую фазу гигантского газового месторождения Шах-Дениз, теперь рассматривает лишь небольшой отрезок Набукко, известный как Набукко-Запад, говорится в речи директора ВР по нефтепереработке и маркетингу Иэна Конна, распространенной компанией.

Участники консорциума Набукко планировали сделать Шах-Дениз основным поставщиком газа для 4.000-километровой магистрали пропускной способностью 30 миллиардов кубометров в год. По их планам, с месторождения должно было поступать ежегодно 16 миллиардов кубометров газа.

Лидер консорциума австрийская OMV надеялась в дальнейшем заполнить трубу газом из Туркмении, Ирака и, возможно, даже Ирана, но ВР решила, что газопровод, наполовину пустой на начальном этапе, экономически необоснован.

BP с партнерами по Шах-Денизу рассматривает возможность строительства собственной магистрали - Газопровод Юго-Восточная Европа (SEEP), который прошел бы от турецкой границы до Венгрии и использовал бы в основном уже существующую инфраструктуру.

Кроме этого, BP может поддержать проект Трансадриатического трубопровода (ТАР) немецкой E.ON Ruhrgas и швейцарской EGL, который, по плану, пройдет через Грецию и Албанию в Италию.

По словам Конна, партнеры по Шах-Дениз примут решение о Набукко-Запад к концу июня, а окончательное решение о маршруте поставки газа в Европу - к июню 2013 года.

Вместе с тем, немецкая электроэнергетическая компания RWE, входящая в консорциум Набукко, считает, что первоначальный проект еще может обсуждаться. "Мы уверены, что Набукко-Запад выиграет конкурс, и я все-таки считаю, что изначальная концепция Набукко еще будет обсуждаться", - заявил Reuters участник совета директоров RWE Леонард Бирнбаум.

Кроме RWE и OMV в консорциум входят венгерская MOL, турецкая Botas, болгарская BEH и румынская Transgaz. На прошлой неделе управляющий директор Набукко Райнхард Мичек выразил уверенность в жизнеспособности проекта.

Еврокомиссия, которая ставит целью снизить зависимость ЕС от российского газа, также говорит, что продолжает обсуждать проект Набукко.