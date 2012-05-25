Цена российского газа в ІІІ квартале составит 432 долл. - источник в Минэнерго

В третьем квартале этого года цена газа для Украины будет составлять 432 долл. за 1 тыс. куб. м, сообщил УНИАН источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Таким образом, поставляемый в Украину газ подорожает в третьем квартале на 1,6% по сравнению с первым кварталом текущего года, когда его цена составляла 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 16 мая председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин прогнозировал среднегодовую цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

«В этом году планируем закупить 27 млрд кубометров газа, среднегодовая цена на который составит 440 долл. за тыс. куб. м», - сказал он.

По словам председателя правления НАКа, за последние несколько лет цена на поставляемый в Украину газ увеличилась в три раза – с 179 долл. в 2008 году до 425 долл. в 2012 году.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

Цена природного газа во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - до 425 долл. за тыс. куб. м с 416 долл. в первом квартале.

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