Предприятия ТКЭ до 1 октября должны полностью рассчитаться за газ

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) до 1 октября текущего года должны полностью рассчитаться за потребленный газ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов сообщил, что готовится ряд законопроектов, по которым ожидается компенсировать предприятиям жилищно-коммунальной сферы разницу в тарифах за потребленные электроэнергию и газ, и министерство приложит все усилия для того, чтобы осуществить сопровождение и принятие законов до конца первого полугодия.

В свою очередь, регионы должны до 1 октября текущего года полностью рассчитаться за потребленный газ.

По данным Минрегиона, с начала текущего года предприятия теплокоммунэнерго рассчитались за потребленный газ в среднем на уровне 52%, при этом Севастополь - только на 19,6%, Тернопольская область - на 34,9%, Крым и Полтавская область - на 35%, Днепропетровская область - на 42%.

А. Алипов отметил, что в среднем по Украине предприятия теплокоммунэнерго на 70% обеспечены средствами технологического учета отпущенного тепла. Причем 6 областей (Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская и Харьковская) укомплектовали теплогенерирующие мощности счетчиками полностью. Однако в Луганской области технологический учет осуществляется на 13% объектов, в Черновицкой - на 28% от необходимого объема, в Киевской - 39%, Николаевской - 40%, в Киеве - 30%, Севастополе - 13,5 %.

«Поэтому задача остается - до начала нового отопительного периода обеспечить стопроцентное обеспечение теплогенерирующих мощностей средствами технологического учета тепла», - подчеркнул А.Алипов.

По его словам, только 25% регионов провели энергоаудит. При этом удельные затраты предприятий теплокоммунэнерго и потери в сетях в среднем по Украине достигают 13,8% при нормативном показателе в 13%.

По данным Минрегиона, в течение прошлого отопительного периода произошел ряд трагедий в индивидуальных хозяйствах, в которых погибли более ста граждан.