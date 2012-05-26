Руководство России подтвердило готовность дать кредит на достройку ХАЭС – Азаров

Москва. Руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал премьер-министр Николай Азаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Мы обговорили такой важный проект как достройка третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС», - сказал Н.Азаров.

«Изначально шла речь, что это строительство будет осуществляться за счет кредита, предоставленного РФ. В.Путин и Д.Медведев в очередной раз подтвердили, что вопрос решен позитивно по поводу предоставления кредита, но есть технические вопросы», - сказал он.

По его словам, достигнута договоренность, что перед заседанием Украинско-российской межгоскомисии на уровне президентов будет проведено заседание комитета по экономическому сотрудничеству на уровне премьеров, на котором все вопросы будут подняты.

Н.Азаров отметил, что тогда можно будет доработать все технические вопросы и подписать соответствующие соглашение.

«По дате будем еще говорить», - довил он.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.