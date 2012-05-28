Нефть дорожает на новостях об обострении ситуации в Сирии

Мировые цены на нефть повышаются в понедельник в ходе электронных торгов после сообщений о вооруженных действиях в Сирии, обостривших ситуацию на Ближнем Востоке и вызвавших обеспокоенность относительно возможных перебоев с поставками сырья из региона, сообщает РИА Новости.

Стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.30 мск поднялась на 0,88 доллара, или на 0,97%, - до 91,74 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,64 доллара, или на 0,6%, - до 107,47 доллара за баррель.

Минувшей ночью стало известно, что не менее 33 человек погибли в результате артобстрела войсками сирийской армии города Хама. Ранее стало известно о нападении на жителей сирийского поселка Хула, в результате которого, по данным международных наблюдателей, погибли 108 человек. Сирийские власти, в то же время, отрицают свою причастность к трагедии.

В то же время объем торгов в понедельник является ниже обычного, поскольку основная торговая сессия на биржах в США проводиться не будет в связи с национальным праздником.

Эксперты, опрошенные телеканалом CNBC, прогнозируют, что стоимость нефти на текущей неделе может снизиться ниже отметки в 90 долларов за баррель и достичь 84-85 долларов на фоне сложившейся обстановки в мировой экономике. При этом многое, по их мнению, будет зависеть от данных по безработице в США, которые будут опубликованы в пятницу.