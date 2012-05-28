Украина за 4 месяца сократила вдвое импорт газа из России

Украина в январе-апреле 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 10,646 млрд куб. м, что на 49,9% меньше показателя первых четырех месяцев 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В апреле импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 36,5% до 2,099 млрд куб. м.

Минэнергоугля сообщает, что собственная добыча газа Украиной в январе-апреле 2012 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,3% до 6,783 млрд куб. м.

Потребление страной газа, включая топливо из подземных хранилищ, сократилось, по данным министерства, за четыре первых месяца 2012 года до 26,4 млрд куб. м., что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода 2011 года.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м. в 2011 году.

Справка УНИАН. В 2011 году Украина увеличила импорт природного газа в денежном выражении на 49,5%, по сравнению с 2010 годом, до 14 млрд 46,028 млн долл. Объем импорта природного газа в 2011 году в общем объеме импорта страны составил 17%.

На прошлой неделе источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщил УНИАН, что цена российского газа для Украины в третьем квартале может вырасти до 432 долл. за 1 тыс. куб. м с 425 долл. во втором квартале и 416 долл. в первом квартале текущего года.

В середине мая председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин прогнозировал в 2012 году среднюю цену на поставляемый в Украину газ на уровне 440 долл. за тыс. куб. м.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между российским газовым гигантом «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально в зависимости от динамики мировых цен на нефть.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл., в IV – около 400 долл.