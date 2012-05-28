Украина осуществляет системные шаги для энергетической независимости - Бойко

Украина последовательно осуществляет мероприятия для достижения энергетической независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, об этом заявил министр Юрий Бойко во время круглого стола по результатам специального исследования «Природный газ и энергетическое будущее Украины», проведенного консалтинговой компанией в области энергетики IHS CERA.

По словам министра, среди таких мер - увеличение собственной добычи энергоресурсов, в первую очередь - углеводородов, внедрение энергоэффективности, в частности замена дорогого импортного газа собственными энергетическими ресурсами, в частности углем, диверсификация источников поставок энергоносителей в Украину.

«Задача, которую поставил Президент перед правительством - сделать Украину энергетически независимой. Для выполнения этой задачи мы осуществляем системные меры. Это и освоение шельфа Черного и Азовского моря, это и проведение тендеров и аукционов по освоению площадей сланцевого газа. Это и замена импортных энергоносителей на отечественный уголь, увеличение добычи угля и внедрение передовых технологий его использования. И реальная диверсификация маршрутов поставок энергоносителей в нашу страну - все это пути достижения энергетической независимости », - подчеркнул Ю.Бойко.

Согласно выводам исследования, имеющийся геологический потенциал Украины позволяет извлекать большие объемы природного газа, чем сейчас, а в результате введения соответствующих мер Украина сможет полностью обеспечить себя собственным газом. Эксперты IHS CERA представили модель добычи газа в Украине до 2035 г. по сценарию, в котором современные технологии применяются постепенно, но всесторонне. Согласно выводам экспертов, в случае обеспечения достаточных инвестиций в добычу газа, к 2035 году Украина сможет добывать 60-70 и более млрд. кубометров в год.

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