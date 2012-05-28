Михаил Фридман покидает пост управляющего директора ТНК-ВР

Главный управляющий директор российско-британской группы ТНК-BP, владеющей в Украине Лисичанским нефтеперерабатывающим заводом и сетью АЗС, Михаил Фридман в понедельник объявил об уходе со своего поста, говорится в официальном сообщении компании.

«Михаил Фридман направил письмо в адрес совета директоров ТНК-ВР Ltd., в котором уведомил совет о своем уходе с поста главного управляющего директора (CEO) группы ТНК-BP. Также Фридманом было направлено письмо акционерам ТНК-BP с заявлением об увольнении с должности председателя правления ТНК-BP Management - российской компании, которая управляет активами ТНК-BP в России и Украине, включая OAO ТНК-BP Холдинг», - говорится в пресс-релизе ТНК-BP.

При этом ТНК-BP сообщает, что отставка М.Фридмана с обоих постов в третьем по величине российском нефтедобытчике вступит в силу через 30 дней.

«Непосредственное управление ТНК-ВР будет осуществляться другими менеджерами Компании, которым уже были выданы соответствующие доверенности от Михаила Фридмана…Акционеры AAR Герман Хан и Виктор Вексельберг остаются в составе правления ТНК-BP», - сообщает ТНК-BP.

Конкретные причины отставки одного из основных совладельцев группы AAR, которой в общей сложности принадлежит 50 процентов компании, не называются.

В то же время британский собственник компании - BP, владеющий ТНК-BP в паритете с AAR, заявила, что М.Фридман уходит по личным соображениям, ему будет найдена замена. ВР заверила, что отставка российского миллиардера не повлияет на деятельность компании.

Агентство Reuters высказало предположение, что уход М.Фридмана связан с усилением российского экс-вице-премьера Игоря Сечина, который на днях возглавил «Роснефть» и номинирован в совет директоров госхолдинга «Роснефтегаз» - владельца 75% госкомпании.

Акционерный конфликт внутри ТНК-BP достиг апогея в прошлом году, когда из-за судов, инициированных AAR, британский собственник нефтекомпании - BP потерял многомиллиардный контракт с «Роснефтью».

В этом году понимания между акционерами не прибавилось - на прошлой неделе компания была вынуждена перенести на неопределенный срок решение по дивидендам за 2011 год из-за того, что акционеры ТНК-ВР не смогли договориться о независимых кандидатах в совет директоров.

Как сообщал УНИАН, в прошлом месяце ТНК-ВР на фоне остановки Лисичанского НПЗ («ЛИНИК», Луганская обл.) объявила о проведении радикальной реструктуризации основной управленческой модели, представленной в Украине.

Украинские эксперты высказали мнение, что плохая эффективность украинского бизнеса ТНК-ВР и, в частности, Лисичанского НПЗ является следствием низких инвестиций в развитие предприятия, несмотря на очень благоприятные условия, на которых завод был приватизирован в 2000 году и работал вплоть до 2005 года.

Чистый консолидированный убыток ТНК-BP в Украине в 2011 году сократился до 23 млн долларов с 68 млн долларов в 2010 году.

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААR).